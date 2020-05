Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag gegen 15.30 Uhr in Oberkerschen bei einem Unfall gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Anne-Aymone SCHMITZ

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Unfall in Oberkerschen ums Leben gekommen.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, geriet der 41-jährige Einwohner aus Niederkerschen ersten Erkenntnissen zu Folge in der Rue de Schouweiler in Oberkerschen in Höhe des Hauses Nummer 7 ins Schleudern und verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine. Daraufhin stieß er mit seinem Motorrad gegen ein Straßenschild und prallte anschließend gegen einen stationierten Wagen.

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer schwer verwundet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

In Zusammenhang mit diesem tragischen Unglück sucht die Polizei nun nach Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall haben. Sie sollen sich bei der Polizei Differdingen unter der Telefonnummer 244.53.1000 oder per E-Mail an: Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu melden.

