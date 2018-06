Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagmittag auf dem CR 115 tödlich verunglückt. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagmittag auf dem CR 115 tödlich verunglückt. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

(m.r.) - Am Donnerstagmittag ist ein Motorradfahrer auf dem CR 115 zwischen Cruchten und Roost tödlich verunglückt. Der 29-jährige deutsche Staatsbürger war gegen 12.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der Leitplanke kollidiert. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise können an den Polizeinotruf 113 weitergeleitet werden.



Es ist der achte tödliche Motorradunfall dieses Jahr. Die Zahl der Verkehrstoten liegt nun insgesamt bei 21. Zuletzt war Ende Mai auf der N10 zwischen Obereisenbach und Rodershausen ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 45-jährige deutsche Staatsbürger war mit einem Bus zusammengestoßen.