Zwischen Eisenborn und Stafelter ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Er verstarb noch am Unfallort. Die Straße war zeitweilig für den Verkehr gesperrt.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Zwischen Eisenborn und Stafelter ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Er verstarb noch am Unfallort. Die Straße war zeitweilig für den Verkehr gesperrt.

Zwischen Eisenborn und Stafelter ist am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Der Mann überlebte seine schweren Verletzungen nicht. Über die Unfallursache ist nichts bekannt. Der Mann verlor offenbar in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 39-jährigen Einwohner aus Schoos.

4 Die Strecke war während des ganzen Morgens für die erkennungsdienstiche Spurenaufnahme gesperrt. Foto: Polizei

Die Strecke war während des ganzen Morgens für die erkennungsdienstiche Spurenaufnahme gesperrt. Foto: Polizei

Die Landstraße CR 119 war nach dem Unfall zeitweilig für den Verkehr gesperrt. Der Rettungshubschrauber der Luxembourg Air Rescue und die Rettungskräfte des Centre d'incendie et de secours Junglinster waren vor Ort im Einsatz.



Es ist bereits der zehnte Mensch, der in diesem noch jungen Jahr im Straßenverkehr ums Leben kam und dabei der zweite Motorradfahrer. Gleich zu Jahresbeginn war am 6. Januar ein 27-jähriger Motorradfahrer bei Eschweiler verunglückt und drei Wochen später an seinen Verletzungen gestorben.