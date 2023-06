Der Unfall, bei dem der Biker noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag, ereignete sich am Samstagabend.

Lokales 2

Nach Zusammenstoß

Motorradfahrer stirbt auf der N7 bei Huldingen

Der Unfall, bei dem der Biker noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag, ereignete sich am Samstagabend.

(mar) - Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr kam es auf der N7, zwischen Wemperhardt und Huldingen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer, der die Strecke in Richtung Wemperhardt befuhr, kollidierte mit einem Auto, das die Straße an einem Nebenweg (Duarrefstrooss) querte. Durch die Wucht der Kollision wurde das Motorrad mehrere Meter weit geschleudert und das Auto auf der Straße umhergeschleudert.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Foto: Police Grand-Ducale

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Police Grand-Ducale Foto: Police Grand-Ducale

Bei dem Aufprall zog sich der 34-jährige Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Strecke war für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie den Unfallerhebungen gesperrt. Der Mess- und Erkennungsdienst wurde seitens der Staatsanwaltschaft mit einer Unfalluntersuchung beauftragt. Hierfür wird die N7 voraussichtlich am Sonntagnachmittag ab etwa 15.00 Uhr erneut für eine Stunde voll gesperrt.

Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.