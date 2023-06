Bei einem Überholmanöver fuhr der Biker auf ein Auto auf, stürzte und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Tödlicher Verkehrsunfall

Motorradfahrer stirbt auf der A1

(TJ/C) - In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall auf der Autobahn A1 (Trier-Luxemburg). Zwei Biker waren in Richtung Luxemburg unterwegs. Einer der beiden setzte in Höhe von Flaxweiler an, einen Lastwagen zu überholen, fuhr dabei aber nach ersten Erkenntnissen auf ein vorausfahrendes Auto auf, stürzte und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er von einem Auto und kurz später vermutlich noch von einem Lkw erfasst und schwer verletzt wurde.

Die Rettungsdienste - unter ihnen der SAMU-Notarzt - konnten vor Ort nur noch den Tod des 31 Jahre alten Mannes feststellen. Die Autobahn musste für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt werden, Umleitungen wurden eingerichtet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung beauftragt. Die Autobahn A1 bleibt bis auf Weiteres zwecks Unfallermittlungen in beiden Richtungen gesperrt.

In diesem Zusammenhang wird nach Unfallzeugen gesucht, insbesondere wird nach dem Lkw-Fahrer gesucht, der in Richtung Deutschland unterwegs war und vermutlich auch den verunfallten Motorradfahrer erfasst hat. Alle Informationen nimmt der Polizeinotruf 113 entgegen.

Einsatzreicher Abend

Der CGDIS meldet weiterhin fünf Unfälle mit Verletzten am späten Samstag: Gegen 17 Uhr war ein Motorradfahrer auf dem CR320 zwischen Weiler und Merscheid scheer gestürzt. Die Zentrale der Rettungsdienste beorderte den SAMU-Notarzt, Sanitäter aus Hosingen und die Feuerwehr aus Weiler-Putscheid zum Unfallort. Der Notfallmediziner, der mit dem Hubschrauber der Air Rescue eingeflogen war, nahm vor Ort eine Erstbehandlung vor, eher der verunglückte Biker ins Krankenhaus transportiert werden konnte.

Kurz nach 19 Uhr wurde in der Rue de Soleuvre in Differdingen ein Fußgänger von einem Auto erfasst und zu Boden geworfen. Dabei wurde der Unglückliche verletz, sodass er von Sanitätern aus Petingen ins Krankenhaus gefahren wurde. Auch bei diesem Unfall war der SAMU-Notarzt im Einsatz.

Zwei Personen wurden verletzt, als gegen 20.15 Uhr in der Rue de Bouillon in Hollerich zwei Autos ineinander krachten. Feuerwehr und Rettungswagen aus der Hauptstadt wurden abkommandiert.

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, der gegen 22.40 Uhr in der Rue de Longwy mit einem Auto kollidierte. Er blieb unverletzt.

Bei einer Kollision zweier Autos gegen 17.40 Uhr auf der A13 blieb es bei Materialschaden, ebenso wie bei Brandeinsätzen in Wiltz, Beim Kaulebierg, in der Rue de l'Industrie in Schifflingen und in der Rue Félix de Blochhausen in Bonneweg.

