Motorradfahrer schwer verletzt

Erneut kam es zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. In Folkendingen wurde ein niederländischer Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Wagen schwer verletzt.

(GS/SH) - Auch am Donnerstag kam es auf den Straßen zu einem schweren Unfall, in den ein Motorradfahrer verwickelt war. Gegen 14 Uhr prallten aus bisher ungeklärter Ursache ein Fahrzeug und ein Motorrad auf dem CR 356 in Folkendingen, Höhe Brucherhof, auf gerader Strecke frontal gegeneinander.



Der Motorradfahrer, ein Niederländer, wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Insassen des Wagens wurden leicht verletzt.



5 Foto: Guy Seyler

Im Einsatz waren die Polizei aus Diekirch und die Rettungsdienste aus der Fels.

Bereits am Donnerstagvormittag war es zu vier Unfällen mit Motorradfahrern gekommen. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt.