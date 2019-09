Der 52-jährige Belgier geriet in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Zaunpflock. Er überlebte den Unfall nicht.

Motorradfahrer nahe Vichten tödlich verunglückt

Der 52-jährige Belgier geriet in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Zaunpflock. Er überlebte den Unfall nicht.

(jt) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Nähe von Vichten gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Waterloo (B) kam kurz vor 13 Uhr auf dem CR360 zwischen Michelbouch und der Kreuzung Bissen-Vichten auf regennasser Fahrbahn zu Sturz und rutschte in den Straßengraben. Dort prallte der Mann gegen einen Zaunpfosten und erlitt dabei tödliche Verletzungen, gab die Polizei bekannt.

Der Mann war in einer Gruppe unterwegs. Die Begleiter des 52-Jährigen wurden nach dem tödlichen Verkehrsunfall psychologisch betreut. Die Strecke war etwa zwei Stunden lang in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.