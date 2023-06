Der SAMU-Notarzt musste sich um den verletzten Biker kümmern.

Am Freitagabend

Motorradfahrer in Esch/Alzette verletzt

Teddy JAANS Der SAMU-Notarzt musste sich um den verletzten Biker kümmern.

(TJ) - Gegen 20.45 Uhr kam es am Freitagabend in Esch/Alzette zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Aus nicht überlieferter Ursache war in der Rue Nelson Mandela ein Motorradfahrer mit einem Wagen kollidiert. Bei dem Zusammenprall und dem anschließenden Sturz wurde der Biker so ernsthaft verletzt, dass die Zentrale der Rettungsdienste den SAMU-Notarzt zur Erstversorgung des Unfallopfers abkommandierte.

Der Notfallmediziner nahm eine Erstbehandlung de Unglücklichen vor, bevor dieser von Sanitätern aus der Minettemetropole ins Krankenhaus transportiert wurde. Die Feuerwehren aus Esch/Alzette und aus dem Einsatzzentrum Sassenheim-Differdingen sicherten die Unfallstelle ab und leiteten die Räumungsarbeiten in die Wege.

