Ein Motorradfahrer hat sich Montagnacht in Luxemburg-Bonneweg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst ein Unfall stoppte den Mann.

Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt - schwer verletzt

(jt) - Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer in der Nacht zum Dienstag in Luxemburg-Stadt schwer verletzt worden. Die Polizei hatte den Mann durch mehrere Straßen im Viertel Bonneweg verfolgt. Die Verfolgungsjagd endete in der Einbahnstraße Dernier Sol, als der Motorradfahrer gegen eine Bordsteinkante stieß und schwer stürzte.

Der Motorradfahrer war einer Polizeistreife gegen 1 Uhr morgens auf dem Gelände einer Sozialeinrichtung an der Route de Thionville aufgefallen. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, betätigte er den Gasgriff und fuhr davon. In der Rocade de Bonnevoie wendete der Motorradfahrer und bog mit hohem Tempo erneut in die Route de Thionville ein. Während der Fluchtfahrt durch weitere Straßen missachtete der Fahrer mehrere Verkehrsregeln und fuhr unter anderem in entgegengesetzter Richtung durch einen Kreisverkehr.

Am Dernier Sol endete die Verfolgungsjagd, als der Motorradfahrer an einem Bürgersteig schwer stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die Beamten leisteten Erste Hilfe, bis der Krankenwagen vor Ort eintraf. Bei dem Motorradfahrer wurden vier Drogenkugeln mit Heroin und Kokain sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Drogen, sein Mobiltelefon sowie Bargeld beschlagnahmt. Auch das Motorrad, das nicht ihm gehörte, nahmen die Beamten in Verwahrung. Der Mann hatte zudem keine Ausweisdokumente bei sich.

Der Dernier Sol in Bonneweg stand zuletzt mehrfach in den Schlagzeilen. Erst Ende März hatte hier eine Verfolgungsfahrt eines Autofahrers geendet. Vor zwei Jahren wollte ein 51-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Einbahnstraße entkommen und wurde kurz darauf mutmaßlich in Notwehr von einem Polizisten erschossen. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Vorfall im April 2018 stehen kurz vor dem Abschluss.

