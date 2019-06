Am Freitag gegen 17 Uhr kam es auf dem CR102 zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Die Strecke war zeitweise gesperrt.

Motorradfahrer bei Schoenfels verletzt

(rc) - Am Freitag gegen 17 Uhr kam es auf dem CR102 zwischen Mersch und Schoenfels zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Dabei wurde der Zweiradfahrer verletzt.

Laut Polizei fuhr das Auto aus Gosseldingen in Richtung Schoenfels. An der Kreuzung zur Rue de Keespelt missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt und es kam zur Kollision mit einem Motorrad, das aus Schoenfels in Richtung Mersch unterwegs war.

Der Motorradfahrer wurde beim Aufprall über die Motorhaube katapultiert. Laut Polizei war das Opfer jedoch ansprechbar und es bestand keine Lebensgefahr. Die Autofahrerin stand unter Schock.

Aufgrund des Rettungseinsatzes musste die Strecke (CR102) zwischen Schoenfels und Mersch zeitweise gesperrt werden. Um 17.45 Uhr wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.