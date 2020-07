Motorradfahrer: 200 Verstöße bei rund 500 Kontrollen festgestellt

Mit dem schönen Wetter beginnt alljährlich auch die Motorradsaison. Seit Juni setzt die Polizei denn auch verstärkt auf Kontrollen. Rund 200 Verstöße wurden bereits registriert.

Rosa CLEMENTE Mit dem schönen Wetter beginnt alljährlich auch die Motorradsaison. Seit Juni setzt die Polizei denn auch verstärkt auf Kontrollen. Rund 200 Verstöße wurden bereits registriert.

Sind die Wintermonate erst vorbei, beginnt auch schon die von den Bikern heiß begehrte Motorradsaison. Leider kommt es in den Sommermonaten auf Luxemburgs Straßen aber auch immer wieder zu schweren, gar lebensgefährlichen Unfällen.

Um die Anzahl der Bikerunfälle zumindest teilweise zu reduzieren, hat die Verkehrspolizei seit Sommerbeginn (dem 20. Juni) die diesjährige Ausgabe der nationalen Motorrad-Sicherheitskampagne gestartet. Seitdem wurden landesweit etwa 500 Motorradkontrollen durchgeführt. In rund 200 Fällen waren Verstöße zu verzeichnen. Das geht aus einer Zwischenbilanz hervor, welche die Polizei am Donnerstag veröffentlicht hat.

Im Mittelpunkt der Kontrollen stehen neben der Geschwindigkeit insbesondere auch die Fahrzeugdokumente, der technische Zustand des Bikes und das Tragen von homologierten Helmen. Auch die Auspuffanlagen, die den Vorschriften nicht entsprechen und eine deutliche Lärmbelästigung für die Umgebung darstellen können, werden bei den jeweiligen Kontrollen unter die Lupe genommen.

Fehlende Papiere, falsche Helme

Viele der Verstöße wurden vor allem wegen Unregelmäßigkeiten oder dem Fehlen von Fahrzeugdokumenten verzeichnet, so die Polizei in ihrem Schreiben am Donnerstag. Zudem sollen einige Biker nicht-genehmigte Helme getragen haben. Einige waren mit Maschinen unterwegs, die nicht in einem einwandfreien technischen Zustand waren - in rund 20 Fällen war die Auspuffanlage nicht den Normen gerecht.

40 Mal hatten Motorradfahrer keine obligatorische Sicherheitsweste dabei. In einigen Fällen war die Bereifung nicht vorschriftsgemäß, auch Unregelmäßigkeiten in Betreff auf die Fahrzeugimmatrikulation wie auch Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden bei den Polizeikontrollen festgestellt und gebührenpflichtig geahndet.

Wie die Polizei mitteilt, werden die Kontrollen während der gesamten Motorradsaison weiter durchgeführt. Praktische Ratschläge sowie mehr Infos zur Sicherheitskampagne sind zu finden unter: www.police.lu

