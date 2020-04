In Howald wurde ein Motorrad entwendet. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Motorrad entwendet - Zeugenaufruf

In Howald wurde ein Motorrad entwendet. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

(SH) - In der Rue Eugène Welter in Howald wurde am Mittwoch zwischen 8.10 und 8.35 Uhr ein Motorrad der Marke Honda, Modell CRB 500 aus dem Jahr 2014, mitsamt dem Schlüssel aus einer Garage entwendet. Das Motorrad ist mit dem Kennzeichen CC6515 versehen. An der Vorderseite befinden sich Schrammen sowie Löcher für die Spiegelhalterungen.

Hinweise sind für die Polizeidienststelle Luxemburg unter der Nummer 244-40-1000.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.