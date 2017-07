(asc) - Auf der Mosel haben in diesen Tagen die Schwäne, Gänse und Kormorane das Sagen. Seit Wochenbeginn können sie frei im Flusswasser schwimmen ohne von Fracht- und Passagierschiffen gestört zu werden. Noch bis zum nächsten Montag führen Mitarbeiter des Trierer Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) auf dem Grenzfluss die routinemäßigen jährlichen Wartungsarbeiten durch. Schiffe dürfen deshalb in dieser Zeit in der Stauhaltung zwischen Grevenmacher und Stadtbredimus keine unterwegs sein.



„Eigentlich war die Wartung im Mai geplant ...