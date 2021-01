An der Mosel besteht die Gefahr von leichten Überschwemmungen, das meldet die staatliche Hochwasservorhersagezentrale (HVZ).

Moselpegel steigen wohl bis Montag

An der Mosel besteht die Gefahr von leichten Überschwemmungen, das meldet die staatliche Hochwasservorhersagezentrale (HVZ).

(jwi/m.r.) - Voraussichtlich bis Montag werden die Pegel an der Mosel weiter steigen. Das teilt die Hochwasservorhersagezentrale des Wasserwirtschaftsamtes am Samstagnachmittag. Die Voralarm-Stufe von 620 cm am Pegel Stadtbredimus (Remich: 522 cm) wird wahrscheinlich am Sonntagnachmittag überschritten werden. Eine genauere Vorhersage sei derzeit noch nicht möglich.

Bereits am Samstagmorgen hatte die Zentrale eine Warnung veröffentlicht. Es seien jedoch keine signifikanten Schäden zu erwarten; die aktuelle Situation würde aber besondere Wachsamkeit erfordern.

