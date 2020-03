Mit nachlassendem Regen sollte eine Entspannung in der Hochwasserlage einhergehen. Die Mosel sollte ihren Höchststand am Samstag erreichen.

Moselpegel kurz vor Höchststand

(TJ) - Seit Freitag haben die Niederschläge nachgelassen, was allgemein zu einer Entspannung der Hochwasserlage beigetragen hat. Sauer, Our und Alzette ziehen sich langsam wieder in ihre Betten zurück.

Lediglich an der Mosel wurden am Samstag noch steigende Pegelstände notiert. In Stadtbredimus wurde in den Morgenstunden die Meldehöhe von 530 cm (Remich 452 cm) überschritten. Der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz rechnet damit, dass der Höchststand noch am Samstag erreicht wird und ab dem späten Nachmittag wieder fällt. Damit bliebe es bei einem leichten Hochwasser ohne größere Schäden. Die Schiffahrt auf dem Fluss wurde bislang nicht beeinträchtigt

Wettervorhersage

Für den Samstag werden keine nennenswerten Niederschläge gemeldet. Das Wetter gestaltet sich wechselhaft mit einzelnen Aufklärungen. Auch in der Nacht und am Sonntagmorgen soll es trocken bleiben, ehe am Sonntagnachmittag leichte Regenschauer einsetzen, die sich gegen Abend verstärken können.