Wegen einer Teilsanierung ist die Brücke nur nach Wincheringen befahrbar. Nach Luxemburg kommen Autofahrer über Grevenmacher und Remich.

Bis Mitte November

Moselbrücke ab 1. März nur in Richtung Deutschland befahrbar

Wegen einer Teilsanierung ist die Brücke nur nach Wincheringen befahrbar. Nach Luxemburg kommen Autofahrer über Grevenmacher und Remich.

(lm) – Am Mittwoch startet die Teilsanierung der Moselbrücke in Richtung Wormeldingen. Bis Mitte November ist die Grenzbrücke demnach nur einspurig in Richtung Deutschland befahrbar. Pendler müssen sich während dieses Zeitraums auf eine noch angespanntere Verkehrssituation einstellen.



Die Straßenbauverwaltung rät Grenzgängern, die nach Luxemburg fahren, alternativ die Brücken in Grevenmacher oder Remich zu nutzen. Die offizielle Umleitung führt über die Grenzbrücke zwischen Grevenmacher und Wellen.

Brücke in Schengen vor 80 Jahren gesprengt Deutsche Pioniere zerstörten am 15. September 1939 die Stahlbrücke in Schengen. Die Zeitzeugin Mimmi Kunnert-Thill erinnert sich.

Bestandteil der Bauarbeiten sind unter anderem der Straßenbelag, die Gehsteige sowie das Abdichtungssystem. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf 750.000 Euro.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.