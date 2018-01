(na) - Die gute Nachricht vorerst: die Pegelstände an der Mosel dürften am Sonntagmorgen nahe an ihrem Höchststand liegen. Am Nachmittag sollen sie wieder sinken. Dies meldete der Navigationsdienst am Sonntagmorgen.

Allerdings ist angesichts der Regenfälle, die für die kommenden Tage vorgesehen sind, ein Anstieg der Wasserstände von Montag an nicht auszuschließen.

In Remich war am Samstagmorgen die Moseluferstraße weiterhin gesperrt. Das Wasser war aber deutlich weniger hoch als noch vor zwei Wochen. Selbst da, wo das Wasser bis bei den Häuser reicht, kann es mit Stiefeln durchquert werden.

Pegelstände am Sonntag um 8 Uhr:

Stadtbredimus: 6,24 Meter, Tendenz steigend. Der Höchstsand dürfte bei etwa 6,3 Metern liegen.

Remich: 5,18 Meter, Tendenz steigend. Der Höchstsand dürfte bei etwa 5,3 Metern liegen.