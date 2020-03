Trotz des weitgehend trockenen Wetters am Samstag steigt die Mosel weiter - wenn auch langsam. Die Höchststände sollen am Sonntagmorgen erreicht sein.

Lokales 4

Mosel steigt noch bis Sonntagmorgen

Trotz des weitgehend trockenen Wetters am Samstag steigt die Mosel weiter - wenn auch langsam. Die Höchststände sollen am Sonntagmorgen erreicht sein.

(TJ/vb) - Der Samstag hat mit weitgehend trockenem Wetter Entspannung an der Hochwasserlage gebracht. Sauer, Our und Alzette ziehen sich langsam wieder in ihre Betten zurück.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Fern Morbach

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach





Hochwassergefahr in Luxemburg lässt nach Durch die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen stiegen die Pegel der Flüsse wieder an. Am Freitagmittag gab das Wasserwirtschaftsamt aber vorläufig Entwarnung.

Lediglich an der Mosel wurden am Samstag noch steigende Pegelstände notiert. Laut einer Meldung des Wasserwirtschaftsamts vom Samstagnachmittag steigen die Pegel an der Luxemburger Mosel noch die ganze Nacht hindurch. Der Anstieg vollzieht sich mit derzeit zwei Zentimetern pro Stunde jedoch merklich langsamer als in den Tagen zuvor.

In Stadtbredimus wurde am Nachmittag ein Pegelstand von 555 cm erreicht. In Remich stand die Mosel 472 Zentimeter hoch, dort wurde der Parkplatz am Moselufer überschwemmt. Laut Wasserwirtschaftsamt ist mit einem maximalen Pegelstand von 480 Zentimetern in Remich zu rechnen.

Damit bliebe es bei einem leichten Hochwasser ohne größere Schäden. Die Schiffahrt auf dem Fluss wurde bislang nicht beeinträchtigt

Wettervorhersage

In der Nacht auf Sonntag ist der Himmel bedeckt bis stark bewölkt. Niederschläge wird es jedoch keine geben. Auch am Sonntagmorgen soll es trocken bleiben, ehe am Sonntagnachmittag leichte Regenschauer einsetzen, die sich gegen Abend verstärken können.