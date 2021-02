Am Dienstagmorgen fiel der Pegel in Stadtbredimus vorerst wieder unter die Voralarm-Stufe.

Mosel könnte ab Mittwoch wieder steigen

(red) - Am Montag stiegen die Pegel an der Mosel bis auf ein Maximum von 640 Zentimetern. Dieser Stand wurde am Montagmittag in Stadtbredimus gemeldet, so die Hochwasservorhersagezentrale des Wasserwirtschaftsamtes am Montagabend. In der Nacht zum Dienstag fiel der Pegel in Stadtbredimus unter den Voralarm-Stand von 620 Zentimetern.

13 Eindrücke vom Sonntag

um weitere Bilder zu sehen. Diese Gänse stören der steigende Moselpegel in Remich eher weniger. Foto: John Schmit In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. Foto: Fern Morbach In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. Foto: Fern Morbach Hochwasser in Remich 31.01.2021 - 15 Uhr, Foto: John Schmit John Schmit Foto: Fern Morbach In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. John Schmit In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. John Schmit In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. John Schmit Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach

Im Laufe des Dienstags soll das Wasser um rund 40 Zentimeter auf einen Pegel von ca. 580 Zentimeter zurückgehen. Allerdings ist die Entwarnung möglicherweise nur provisorisch. Aufgrund der Wettervorhersage mit Niederschlägen am Dienstag und Mittwoch muss mit einem erneuten Anstieg zur Wochenmitte gerechnet werden.

12 Die Gänse hatten auf allen Fall ihren Spaß. Fotos: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Die Gänse hatten auf allen Fall ihren Spaß. Fotos: Chris Karaba Kein Weiterkommen in Remich. Fotos: Chris Karaba Die Ampel steht auf Grün, an ein Weiterfahren ist nicht zu denken. Fotos: Chris Karaba Hochwasser in Schengen. Fotos: Chris Karaba Fotos: Chris Karaba Fotos: Chris Karaba Fotos: Chris Karaba Fotos: Chris Karaba Fotos: Chris Karaba Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Fotos: Chris Karaba Die Esplanade in Remich unter Wasser. Fotos: Chris Karaba Mit dem Rad geht es noch weiter. Fotos: Chris Karaba





Folgende Straßen an der Mosel sind derzeit gesperrt:

N10 an der Kreuzung mit dem CR151 in Bech-Kleinmacher

N10 an der Kreuzung mit bem CR152 in Schwebsingen

N1 an der Kreuzung mit dem CR149 in Stadtbredimus

N10 in Höhe des Autobahnzubringers zur A13 in Schengen

Der CR152 Zwischen Schengen und Contz-les-Bains

Der CR152 zwischen der Rue de Macher und der Kreuzung mit der N10 in Remich

CR174 zwischen Differdingen und Hussigny (F) ist aufgrund einer Erdrutschgefahr bis auf Weiteres gesperrt

Mancherorts war die Mosel im Laufe des Samstags bereits über die Ufer getreten. Vereinzelte Straßen mussten gesperrt werden. Die Bildergalerie zeigt einige Eindrücke aus der Moselregion am Samstag.



6 Eindrücke vom Samstag

um weitere Bilder zu sehen. In Wasserbillig werden bereits alternative Verkehrsmittel genutzt. Foto: Guy Jallay In Wasserbillig ist die Mosel über das Ufer getreten. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay In Schengen ist die Mosel bereits weit über die Ufer getreten. John Schmit In Schengen ist die Mosel bereits weit über die Ufer getreten Foto: John Schmit Vereinzelte Straßen wie hier in Schengen mussten gesperrt werden. Foto: John Schmit

Die aktuellen Pegelstände der Mosel und anderer Fließgewässer sind unter www.inondations.lu einsehbar.

