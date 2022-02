Das Atomkraftwerk in Cattenom soll die Ursache für die öligen Flecken auf der Mosel bei Thionville am Sonntag sein.

Cattenom

Atomkraftwerk verschmutzte Mosel bei Thionville

(vb/jwi) - Ölige Flecken auf der Mosel bei Thionville haben am Sonntagnachmittag die Feuerwehr und die Gendarmerie in Atem gehalten. Die Verunreinigung wurde am Sonntag oberhalb der Schleuse im Norden von Thionville festgestellt. Wie die Saarbrücker Zeitung (SZ) am Montag berichtet, handele es sich ersten Untersuchungen zufolge um einen Ölfilm aus dem nahe liegenden Atomkraftwerk (AKW) in Cattenom.

Das AKW bestätigte der SZ den Vorfall. „Unsere Teams arbeiten eng mit den Behörden zusammen“, sagte eine Sprecherin. Es seien Proben genommen worden, die nun in einem Labor analysiert werden. „Die Ermittlungen gehen weiter, um die genauen Ursachen dieser Verunreinigungen herauszufinden. Außerdem wurde der Vorfall bei der Atomaufsichtsbehörde gemeldet.“



In den letzten zehn Jahren gab es in Cattenom mehrere kleinere Zwischenfälle. Die letzte Übung, an der Luxemburg beteiligt war, fand 2017 statt, die nächste ist für dieses Jahr geplant, so das Innenministerium im Dezember. Einer der vier Reaktoren des Atomkraftwerks Cattenom soll nächsten Monat abgeschaltet werden, um ihn auf mögliche Korrosion zu prüfen.



