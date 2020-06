Mordprozess: "Das tödlichste Gift überhaupt"

Der erste Verhandlungstag offenbart am Dienstag viele Puzzlestücke rund um den Doppelmord von Bereldingen. Das Gesamtbild lässt auf sich warten.

(str) - „Ich bin schuld an dem, was passiert ist, aber ich hatte nicht die Absicht, zu töten“, so Gilles L. am Dienstag zum Beginn des Gerichtsprozesses um einen mutmaßlichen Doppelmord am 25. September 2016 in Bereldingen.

Der heute 30-jährige Polizist wird beschuldigt, an diesem Tag seine 30-jährige Schwester und seinen 31-jährigen Schwager mit Zyankali vergiftet zu haben, das er aus dem Darknet bezogen haben soll.

Der Prozessauftakt am Dienstagvormittag brachte denn auch eine ganze Reihe von Puzzlestücken auf den Tisch, die allerdings noch kein ganz schlüssiges Bild ergeben ...