(str) - Im Fall der im Januar getöteten 25-jährigen Frau aus Bonneweg ist am Freitag eine dringend tatverdächtige Person dem Untersuchungsrichter vorgeführt und anschließend inhaftiert worden.

Das meldet RTL am Freitagabend. Nähere Informationen zur Identität des Verdächtigen liegen nicht vor.

Das Opfer, Ana Lopes, war am 16. Januar von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Noch am gleichen Tag wurde ihre Leiche im grenznahen französischen Ort Roussy-le-Village in einem ausgebrannten Auto entdeckt.