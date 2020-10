Morde von November 2016: Anwalt spricht von Ungereimtheiten

Es gebe Ungereimtheiten, die seinem Mandanten zugute kommen müssten: Der Anwalt des Hauptangeklagten im Berufungsprozess um zwei Morde von November 2016 forderte den Freispruch für seinen Mandanten.

(SH) - Wie bereits in erster Instanz hat der Anwalt des Hauptangeklagten im Prozess um die Morde an einem nigerianischen Drogendealer und einer rumänischen Prostituierten im November 2016 auch in zweiter Instanz einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert ...