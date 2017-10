Von Steve Remesch



Wenn das eigene Kind in die Kriminalität abrutscht, dann ist das für die Familie emotional sehr belastend. Wenn der Sohn dann auch noch im Verdacht steht, ein Verbrechen begangen zu haben, das über Monate für Schlagzeilen sorgte, dann ist der Druck für die Eltern nachvollziehbar hoch. So dürfte es auch im Fall der Familie eines der beiden Tatverdächtigen bei den Morden in Leudelingen und am „Fräiheetsbam“ sein.



Der Vater des 35-jährigen Mannes aus Strassen, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, hat nun einen Brief an die zuständige Untersuchungsrichterin geschickt, mit Kopie an unter anderem den Großherzog, den EU-Kommissionspräsidenten, den Premier, den Erzbischof – und auch an das „Luxemburger Wort“ ...