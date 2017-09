(str) - Es begann mit einem einfachen Diebstahl und endete mit Morddrohungen. Am Sonntagabend wurde einer Frau in einer Gaststätte in der hauptstädtischen Route de Thionville die Portmonnaie gestohlen. Das Opfer hatte gleich einen Mann als Täter unter Verdacht und konfrontierte diesen. Sie sollte Recht behalten.

Der Mann übergab ihr die Brieftasche, die er unter seinem T-Shirt versteckt hielt und rannte weg. Die Polizei wurde informiert, eine Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg. Doch dann kehrte der Täter ins Café zurück und bedrohte die Gäste, Zeugenaussagen zufolge mit einem Messer. Einen Mann drohte er mit dem Tod.

Als die Polizei eintraf, hielt der Mann den länglichen Gegenstand immer noch in der Hand. Aus Gründen der Eigensicherung zogen die Beamten daraufhin ihre Dienstwaffe. Aber erst nach mehrfachen und wiederholten Aufforderungen ließ der Täter die mutmaßliche Waffe fallen. Es handelte sich um einen Schraubenzieher.

Auch nach der Festnahme versuchte der Mann sich den Beamten zu widersetzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann erkennungsdienstlich erfasst und inhaftiert. Am Montagmorgen wurde er einem Untersuchungsrichter vorgeführt.