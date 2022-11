Am Donnerstagabend alarmierte eine Frau die Polizei, weil ihr Ex-Partner ihr gegenüber Morddrohungen geäußert hatte. Es kam zur Festnahme.

Aus dem Polizeibereicht

Morddrohungen an Ex-Partnerin - Mann festgenommen

Am Donnerstagabend alarmierte eine Frau die Polizei, weil ihr Ex-Partner ihr gegenüber Morddrohungen geäußert hatte. Es kam zur Festnahme.

(lm) - Am Donnerstagabend musste die Polizei einschreiten, nachdem eine Frau gemeldet hatte, dass ihr Ex-Partner ihr gegenüber Morddrohungen geäußert hatte. Sie alarmierte die Polizei gegen 18 Uhr, dass der Mann unterwegs zu ihrer Wohnung in Differdingen sei.

Nach Angaben der Polizei konnte eine Streife den Mann tatsächlich in unmittelbarer Nähe der genannten Adresse antreffen. Bei der Kontrolle haben die Beamten drei Messer (ein Faustmesser, ein Karambitmesser und ein Küchenmesser) sichergestellt und beschlagnahmt.

Mann bedroht Ex-Partnerin und verletzt ihren neuen Freund Ein Paar meldete sich bei der Polizei, nachdem die Frau Morddrohungen erhielt und ihr Partner mit einem Messer verletzt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Hier wurde Haftbefehl gegen den Festgenommenen erlassen. Er befindet sich inzwischen in der Strafvollzugsanstalt in Schrassig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.