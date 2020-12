Mord in Schifflingen: Strengeres Urteil in Berufung

Für den Mord an seiner Frau bleibt es für Luis B. bei 30 Jahren Haft. Fünf Jahre sollen zur Bewährung ausgesetzt werden - unter der Auflage, dass sich der Mann wegen Aggressivität behandeln lässt.

Für den Mord an seiner Frau bleibt es für Luis B. bei 30 Jahren Haft. Fünf Jahre sollen zur Bewährung ausgesetzt werden - unter der Auflage, dass sich der Mann wegen Aggressivität behandeln lässt.

(SH) - „Ich bin der Schuldige. Niemand anderes als ich selbst bin verantwortlich. Ich wollte nicht, dass es dazu kommt.“ Diese Worte hatte Luis B. im März dieses Jahres zum Abschluss des Prozesses, bei dem er sich wegen des Mordes an seiner Partnerin verantworten musste, gesagt. Der 42-Jährige hatte seine Frau am 30. Juni 2018 in Schifflingen erwürgt, seinen Angaben nach, weil er sie zum Schweigen bringen wollte.

Die Richter in erster Instanz hatten ihn wegen des Mordes im April zu einer 30-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, wovon fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden waren ...