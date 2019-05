Mord in Merl bleibt unaufgeklärt

Vor einem Jahr wird eine verweste Leiche in einem ehemaligen Schrebergarten entdeckt. Das Opfer kam gewaltsam zu Tode. Noch immer bleibt der Fall mysteriös. Der Mörder ist noch nicht gefasst.

Erdbeeren, pralle Früchte und in großer Zahl, will der Anwohner der verlassenen Schrebergartenanlage in Merl an einem lauen Abend vor einem Jahr sammeln. Denn er weiß, dass diese dort immer prächtig gedeihen und außer ihm sich kaum jemand dafür interessiert.



Was er dann aber entdeckt, wird er nie wieder vergessen ...