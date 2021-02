Mord in Dalheim: Beschuldigter spricht von Notwehr

Vor der Kriminalkammer wird derzeit über eine tödliche Messerstecherei im Dezember 2017 in Dalheim verhandelt. Der Beschuldigte spricht von Notwehr.

(SH) - Was genau ist am frühen Nachmittag des 22. Dezember 2017 in einer Wohnung in Dalheim vorgefallen, das dazu führte, dass ein 36-jähriger Mann sein Leben verlor? Dieser Frage geht die Kriminalkammer des Bezirksgerichtes Luxemburg derzeit nach.

Vor den Richtern verantworten muss sich der heute 26-jährige Ernol D ...