Fünf Tage nach der Verurteilung von Jérémy Pierson zu einer lebenslangen Haftstrafe haben dessen Anwälte in Arlon den Gang in Kassation angekündigt.

Mord an Béatrice: Jérémy Pierson geht in Kassation

Steve Remesch Fünf Tage nachdem der Belgier Jérémy Pierson in Arlon wegen der Vergewaltigung und des Mordes an einem 14-jährigen Mädchen und drei gewaltsamen Angriffen auf Frauen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, haben dessen Anwälte den Gang in Kassation angekündigt.

„Wir haben ein Mandat in diesem Sinne und der Antrag wird gestellt, das ist sicher“, sagte einer der Verteidiger, Dimitri Soblet, am Dienstag dem Nachrichtenportal sudpresse.be. Hintergrund ist, dass das Gericht im Urteil nicht zu eventuellen mildernden Umständen zugunsten des Angeklagten Stellung bezogen habe, so der Anwalt.

Tod der 14-jährigen Béatrice: Lebenslänglich für Jérémy Pierson

Es sei allerdings wichtig zu wissen, wie die Geschworenen etwa mit dem chaotischen Lebenslauf oder der schwierigen Kindheit des Beschuldigten umgegangen sind.

Genau wie in Luxemburg befasst sich der Kassationshof in Belgien nur mit Rechtsfragen. Die Schuld des Angeklagten steht nicht mehr zur Debatte.



Anders als im Großherzogtum gibt es in Belgien jedoch nach einem Urteil eines Geschworenengerichts keine Chance auf einen zweiten Prozess oder eine Strafminderung durch ein Berufungsgericht. Das Urteil der Cour d'Assises ist de facto sofort rechtskräftig.