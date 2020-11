Kabelbinder und Klebeband, die in Luxemburg selten im Umlauf sind, erhärten nach dem Mord an Ana Lopes den Verdacht gegen ihren Ex-Freund. Der Prozess gegen Marco B. wurde am Dienstag fortgesetzt.

Mord an Ana Lopes: Von Kabelbinder und Klebeband

(SH) - Was genau hat sich in der Nacht zum 16. Januar 2017 abgespielt und zum Tod der damals 25-jährigen Ana Lopes geführt, deren verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Wagen im französischen Grenzort Roussy-le-Village gefunden worden war? Diese Frage bleibt auch nach der Wiederaufnahme des Prozesses gegen Marco B., dem ehemaligen Freund des Opfers und Vater des gemeinsamen Kindes, der sich wegen Mordes vor der Kriminalkammer verantworten muss, unbeantwortet. Nach der fast achtmonatigen, Corona-bedingten Unterbrechung des Prozesses diente die Sitzung am Dienstag nämlich vor allem dazu, wieder an das Geschehen anzuknüpfen ...