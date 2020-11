Mord an Ana Lopes: Verteidigung fordert Freispruch

Im Prozess um den Mord an Ana Lopes hat die Verteidigung einen Freispruch gefordert und auf Elemente hingewiesen, die Zweifel an der Schuld ihres Mandanten aufkommen lassen können.

Im Prozess um den Mord an Ana Lopes hat die Verteidigung einen Freispruch gefordert und auf Elemente hingewiesen, die Zweifel an der Schuld ihres Mandanten aufkommen lassen können.

(SH) - Ihr Mandant sei schlicht und einfach freizusprechen: Dies forderte die Verteidigung des Angeklagten im Prozess um den Mord an Ana Lopes. Sollten die Richter nicht zu diesem Schluss kommen, so sei eine Rekonstitution der Handhabung des Klebebandes, das in unmittelbarer Nähe des ausgebrannten Wagens in Roussy-le-Village (F) gefunden worden war, anzuordnen.

In dem Wagen hatte die französische Gendarmerie am Nachmittag des 16 ...