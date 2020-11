Mord an Ana Lopes: "Täter aus dem Drogenmilieu"

Der Täter sei im Drogenmilieu zu suchen. Dies hatte der Bruder des Beschuldigten im Prozess um den Mord an Ana Lopes im Polizeiverhör erklärt. Vor Gericht übte er Kritik an der Arbeit der Ermittler.

(SH) - Nachdem am Mittwoch die Eltern des Beschuldigten im Prozess um den Mord an Ana Lopes ausgesagt hatten, wurden am Donnerstag die Geschwister von Marco B. befragt. Wie die Eltern am Vortag, gaben auch sie zu verstehen, dass ihr Bruder in ihren Augen unschuldig sei. Ana Lopes war in der Nacht zum 16. Januar 2017 in Luxemburg-Bonneweg überwältigt worden. Ihre verkohlte Leiche wurde Stunden später in ihrem ausgebrannten Wagen in Roussy-le-Village (F) entdeckt.

Den Geschwistern des Beschuldigten zufolge habe Ana Lopes nicht nur Drogen genommen, sondern auch gedealt und dabei den Weg von jemandem – einen Namen konnten sie nicht angeben – gekreuzt, den sie besser nicht getroffen hätte ...