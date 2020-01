Mord an Ana Lopes: Prozessbeginn am 10. März

Wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin und Mutter des gemeinsamen Kindes muss sich Marco B. in wenigen Wochen vor der hauptstädtischen Kriminalkammer verantworten.

(str) - Drei Jahre und 54 Tage nachdem in einem ausgebrannten Auto im französischen Grenzgebiet die Leiche einer 25-jährigen Frau entdeckt wurde, wird vom 10. März an ihrem mutmaßlichen Mörder der Prozess gemacht.

Ana Lopes, so der Name des Opfers, war bereits Stunden vor dem Fund von Familie und Freunden bei der Polizei aber auch in sozialen Netzwerken als vermisst gemeldet worden.

Als das verbrannte Fahrzeug auf dem Feldweg nahe Roussy-le-Village, wenige Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt wurde, wurde aus den schlimmsten Befürchtungen sehr schnell bittere Gewissheit: Der Wagen gehörte der Vermissten, in den darauffolgenden Tagen wurde sie nach einer Autopsie und einer DNA-Analyse formell als die Tote identifiziert ...