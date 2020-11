Im Prozess um den Mord an Ana Lopes gab eine Expertin einen Überblick über die DNS-Spuren, die an den Tatorten in Luxemburg und in Frankreich gefunden worden waren.

Lokales 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Mord an Ana Lopes: DNS-Spuren am Tatort

Im Prozess um den Mord an Ana Lopes gab eine Expertin einen Überblick über die DNS-Spuren, die an den Tatorten in Luxemburg und in Frankreich gefunden worden waren.

(SH) - Kommt ein Mensch mit einem Objekt in Berührung, so hinterlässt er fast unvermeidbar Spuren. In Strafverfahren kann dies durchaus hilfreich sein, kann doch anhand der Desoxyribonukleinsäure, abgekürzt DNS, in einigen Fällen die Identität jener Person festgestellt werden, die mit einem Objekt in Verbindung kam. Im Prozess um den Mord an Ana Lopes gab am Mittwoch denn auch eine Expertin einen Überblick über die DNS-Spuren, die an den Tatorten in Luxemburg und in Frankreich gefunden worden waren ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.