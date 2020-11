Mord an Ana Lopes: DNS-Spuren am Klebeband

Am Klebeband, das nach dem Mord an Ana Lopes bei dem ausgebrannten Wagen gefunden worden war, befand sich DNS eines männlichen Mitglieds der Familie des Angeklagten.

(SH) - Liefert jenes Klebeband, das nach dem Mord an Ana Lopes am 16. Januar 2017 in unmittelbarer Nähe des ausgebrannten Fahrzeuges, auf dessen Rücksitz sich die verkohlte Leiche befand, einen Hinweis auf den Täter? Diese Frage beschäftigte die Kriminalkammer in den vergangenen Tagen.

Ana Lopes war in der Nacht zum 16 ...