Zum Abschluss der ersten Woche im Prozess um den Mord an Ana Lopes gab es am Freitag Details über den Tatort in Bonneweg, wo das Opfer überwältigt wurde.

Mord an Ana Lopes: Blutspuren in Bonneweg

(SH) - Ana Lopes wurde in der Nacht zum 16. Januar 2017 nur ein paar Meter von ihrem Wohnhaus in Bonneweg entfernt von ihrem Mörder überwältigt. Dort konnten an einer Mauer, auf dem Bürgersteig und an zwei abgestellten Fahrzeugen Blutspuren, die der jungen Frau zugeordnet wurden, gesichert werden. Auf einen genauen Tatverlauf lassen die Spuren nicht schließen ...

