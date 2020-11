Im Prozess um den Mord an Ana Lopes sagten am Donnerstag zwei Freundinnen des Opfers aus. Sie sprachen von einer Beziehung, in der es zu Gewalttaten gekommen war.

Lokales 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Mord an Ana Lopes: Beziehung mit Höhen und Tiefen

Im Prozess um den Mord an Ana Lopes sagten am Donnerstag zwei Freundinnen des Opfers aus. Sie sprachen von einer Beziehung, in der es zu Gewalttaten gekommen war.

(SH) - Ana Lopes war ein lebensfroher Mensch. Das sagten zwei Freundinnen des Opfers im Prozess um den Mord an der jungen Frau vor Gericht aus. Dennoch musste die Einwohnerin aus Luxemburg-Bonneweg am 16. Januar 2017 im Alter von gerade einmal 25 Jahren sterben. In jener Nacht war es zunächst nahe ihres Wohnortes zu einer Gewalttat gegen Ana Lopes gekommen, bevor sie vom Täter in ihrem eigenen Fahrzeug nach Roussy-le-Village gebracht und angezündet worden war ...