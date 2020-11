Er sei in der Tatnacht bei sich zu Hause gewesen. Das erklärte der Angeklagte, Marco B., am Freitag im Prozess um den Mord an Ana Lopes.

Mord an Ana Lopes: Beschuldigter weist Vorwürfe von sich

(SH) - Fast drei Stunden lang hat sich Marco B. am Freitag im Prozess um den Mord an Ana Lopes erklärt und dabei die Schuld von sich gewiesen – wenn auch nur indirekt. Denn anders als zu Beginn des Prozesses im März, als er klar und deutlich betont hatte, unschuldig zu sein, lieferte er nun vor allem Erklärungen darüber, wo er in der Nacht zum 16. Januar 2017 gewesen sei – nämlich zu Hause. Die damals 25-jährige Ana Lopes, Ex-Freundin des Beschuldigten und Mutter des gemeinsamen Kindes, war in jener Nacht gegen 1 Uhr in Luxemburg-Bonneweg überwältigt und in ihrem eigenen Fahrzeug nach Roussy-le-Village (F) gefahren worden ...