Mord an Ana Lopes: Anklägerin fordert lebenslange Haft

Marco B. soll für den Mord an Ana Lopes lebenslang ins Gefängnis. Dies forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zum Abschluss des Prozesses.

(SH) - Geht es der Anklägerin nach, soll Marco B. wegen des Mordes an Ana Lopes in der Nacht zum 16. Januar 2017 den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Für einen vorsätzlich geplanten Mord sehe das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor und in diesem Fall sei exakt dieser Tatbestand zurückzubehalten. Mildernde Umstände, durch die sich die Strafe verkürzen könnte, sehe sie keine, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zum Abschluss des Prozesses vor der Kriminalkammer.

Man könne sagen, dass der Beschuldigte Ana Lopes das Leben gleich mehrmals genommen habe ...