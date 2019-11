Wie die Eisenbahngesellschaft CFL meldet, wurde die Brücke bei dem Unfall leicht beschädigt, sodass es zu Verspätungen auf der Linie 10 kommen kann.

Montée de Clausen: Betonmischer streift Brücke

(SC) - Wie die Polizei am Montagmorgen meldet, streifte in der Montée de Clausen ein Betonmischer den Bogen der Zugbrücke.

Der Betonmischer war um kurz vor 10 Uhr an dem niedrigen Brückenbogen hängen geblieben.

Die Straße ist momentan in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer sind gebeten, den Bereich zu umfahren.

Die CFL meldete gegen kurz vor 10 Uhr, dass die Brücke an der Montée de Clausen durch den Vorfall "beschädigt" worden sei. Aus diesem Grund fahren die Züge der Linie 10 aktuell in beiden Richtungen in diesem Bereich ein wenig langsamer.

Mit Verspätungen und Ausfällen sei zu rechnen, so die Mitteilung der CFL. Um 10.20 Uhr kam dann die Meldung, dass sich der Zugverkehr über die Brücke langsam aber sich wieder normalisiert.

Suite à un endommagement, causé par un tiers, d'une installation technique survenu à Luxembourg-Stadtgrund, le train RB 3509 (Luxembourg-Diekirch, départ 09:25) est supprimé. — CFLinfos (@CFLinfos) November 4, 2019