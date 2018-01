(na) - Seinen Sonntagmorgen hatte sich Mike Wagner, erster Regierungsrat im Nachhaltigkeitsministerium, wahrscheinlich anders vorgestellt: Er verbrachte einen Teil davon auf der Monnericher Bauschuttdeponie.



„Als mir am Samstagabend von einem Erdrutsch berichtet wurde, dachte ich: ,Was kommt jetzt?‘. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nur ein verschwommenes Foto. Aber am Sonntag stellte sich vor Ort schnell heraus, dass es nichts Schlimmes war“, erzählte er am Montag dem LW.



Ein lokales Phänomen



Beim Erdrutsch vom Wochenende habe es sich um ein lokales Phänomen gehandelt, das nicht in Zusammenhang mit dem Untergrund der Bauschuttdeponie stehe ...