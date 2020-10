Monnerich: Explosiver Fund im Garten

Bei Bauarbeiten wurde vor zwei Wochen eine Granatbombe hinter einem Haus in Monnerich gefunden.

„Il y une bombe dans votre jardin.“ Luca Ontano reibt sich verwundert die Augen, als am vergangenen 7. Oktober der Bauarbeiter, der eigentlich hinter dem Haus in der Cité Steichen damit zugange sein sollte, eine neue Terrasse anzulegen, an der Vordertür klingelt. Zwei Stunden später rückt der Minenräumdienst an und beginnt, unterstützt von belgischen Kollegen, im Garten der Familie Ontano-Palanca mit Räumungsarbeiten. Dazu später mehr.

Eigentlich wollte die Familie die Terrasse hinter ihrem Einfamilienhaus, in dem sie seit 2001 wohnt, erneuern lassen ...