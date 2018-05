In Mondorf wollte sich noch unbekannter Täter mit einer Waffe einen Wagen erpressen.

Mondorf: Versuchtes Carjacking

(SIP Police/dco) - Am Pfingstsonntagmorgen gegen 10.40 Uhr kam es am Pavillon du Brill in Mondorf zu einem Carjacking-Versuch: Ein bisher unbekannter Täter hatte einen Autofahrer mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht und ihm die Autoschlüssel abnehmen wollen. Als das Opfer jedoch ausstieg und sich lauthals bemerkbar machte, ließ der Täter, der Französisch sprach, von seiner Tat ab und flüchtete in Richtung Casino. Die Täterbeschreibung: Der Mann mit schwarzer Hautfarbe wird als zwischen 25-30 Jahre alt und in sportlichem Outfit (grauer Overall, schwarze Hose) beschrieben. Er trug einen Bart und die Waffe mit sich. Die Polizei ermittelt.