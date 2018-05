Das Atomkraftwerk in Cattenom hat am Sonntagmorgen einen Reaktor abgeschaltet. Grund dafür ist ein eventuelles Leck im Reaktorbehälter.

Mögliches Leck: Reaktor 3 in Cattenom steht still

Tom RUEDELL Das Atomkraftwerk in Cattenom hat am Sonntagmorgen einen Reaktor abgeschaltet. Grund dafür ist ein eventuelles Leck im Reaktorbehälter.

Im Atomkraftwerk Cattenom ist am frühen Samstagmorgen der Reaktor 3 abgeschaltet worden. Der Grund dafür ist nach Auskunft des Betreibers ein mögliches Leck am Reaktorbehälterdeckel in Höhe des Gelenks. Man sei den Vorschriften für einen solchen Fall gefolgt und habe daraufhin den Reaktor abgeschaltet. Die Situation werde jetzt genau geprüft. Auswirkungen auf die Umwelt und die Sicherheit der Anlage oder des Personals habe der Vorfall nicht gehabt, so die Betreibergesellschaft ETF.