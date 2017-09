(SH) - Das Gesundheitsministerium warnt vor dem Konsum von einigen Maisbaguettes. Es besteht nämlich Gefahr, dass sich in einigen "Glutenfreien Bio Maisbaguette zum Aufbacken" der Marke Schnitzer kleine Plastikpartikel befinden. Das Produkt, das in Luxemburg in den Naturata-Geschäften verkauft wurde, wurde deshalb zurückgerufen.



Betroffen sind Verpackungen à 360 Gramm (2x180 Gramm) mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 3. Januar 2018 und der Seriennummer 30118.

Foto: Gesundheitsministerium





