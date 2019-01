In Schengen und Remerschen brannte es vergangenen November in einer Lagerhalle und in einem Schulhof. Die Polizei geht von einer möglichen Brandstiftung aus – und sucht jetzt nach Zeugen.

Mögliche Brandstiftung im Osten Luxemburgs

In Schengen und Remerschen brannte es vergangenen November in einer Lagerhalle und in einem Schulhof. Die Polizei geht von einer möglichen Brandstiftung aus – und sucht jetzt nach Zeugen.

(jt) - In Schengen und Remerschen trieb in der Nacht zum 11. November 2018 offenbar ein Brandstifter sein Unwesen. Ein Brand sollen kurz vor 3 Uhr morgens in einer Lagerhalle in der Schengener Wäistrooss gelegt worden sein, ein weiterer kleinerer im Hof der Schule von Remerschen. Die Polizei erhofft sich nun, gut zwei Monate nach der Tat, Hinweise von einer unbekannten Person, die ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer zum Tatzeitpunkt bei der Schule in Remerschen gesehen hatte ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.