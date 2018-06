Die seit langem herbei gewünschten Arbeiten an der Moselpromenade beginnen nicht mehr in diesem Jahr.

Modernisierung der Remicher Esplanade verzögert sich

Fernand MORBACH Die seit langem herbei gewünschten Arbeiten an der Moselpromenade beginnen nicht mehr in diesem Jahr.

In Remich gehören die Instandsetzung der Esplanade und der Bau eines Hochwasserschutzes seit Jahren zu jenen Projekten, die ganz oben auf der Wunschliste des Gemeinderates und vieler Einwohner stehen. Beide Vorhaben erhalten nun einen weiteren Dämpfer: Die Arbeiten werden dieses Jahr nicht mehr in Angriff genommen. Das sagte Bürgermeister Jacques Sitz (DP) am Freitagabend bei den Feiern zum Nationalfeiertag.



Dem vorangegangen war, ebenfalls am Freitag, ein Treffen zwischen Gemeinde und Straßenbauverwaltung. Dabei sei laut Jacques Sitz klar geworden, dass sich das Projekt – ebenso wie die Instandsetzung der Moseluferstraße und der Bau einer Busspur in der „Route de l’Europe“ - ein weiteres Mal verzögerten. Wann mit den Arbeiten begonnen werden kann, steht nicht fest.

Informationen des „Luxemburger Wort“ zufolge gibt es zwischen Gemeinde und Straßenbauverwaltung unterschiedliche Auffassungen über die Neugestaltung der Esplanade. Die neue Gemeindeleitung plädiert demnach eher für eine sanfte Erneuerung der Flaniermeile ohne weitreichende optische und bauliche Veränderungen. Das bringt auch mit sich, dass es zu Verzögerungen beim Hochwasserschutz kommt. Anfang dieses Jahres hatte der Wasserfonds zugesagt, 90 Prozent der mit 11 Millionen Euro veranschlagten Kosten zu übernehmen.

Die vor allem in den Sommermonaten von Zehntausenden Spaziergängern benutzte Esplanade befindet sich seit Jahren in einem schlechten baulichen Zustand, obendrein werden regelmäßig bei Unwettern und selbst bei leichten Stürmen Bäume entwurzelt. Zuletzt wurden in der ersten Juni-Hälfte, kurz vor dem Remicher Ironman, Teile des Bodenbelags instandgesetzt. (FeMo)