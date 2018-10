Mobiltelefone als Warnmelder

Wenn große Katastrophen passieren, können Sekunden Leben retten. Um nun die Luxemburger Bevölkerung schneller über solche Ereignisse zu benachrichtigen, wurde die Handy-App gouvAlert.lu entwickelt.

Große Brände, schlimme Unwetter oder gar ein Atomalarm: Über derartige Notfälle sollen die Bürger in Zukunft so schnell wie möglich informiert werden – mithilfe der neuen App gouvAlert.lu. Die Anwendung wurde vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Centre des technologies de l'information de l'état (CTIE) und dem Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) ausgearbeitet und schlägt in Krisensituationen Alarm.



Lokale und nationale Meldungen

Einmal heruntergeladen, erhalten Nutzer zwei Arten sogenannter Push-Benachrichtigungen auf ihr Handy: Die standortabhängigen, lokalen Meldungen werden nur an User versendet, die sich in einer vom CGDIS festgelegten Risikozone befinden ...