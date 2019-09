Während der europäischen Mobilitätswoche wird auf nachhaltige Transportmittel gesetzt - auch im Großherzogtum. Eine Möglichkeit zur Fortbewegung sind da die eigenen zwei Füße.

Lokales 2 Min.

Mobilitätswoche: Auf zwei Beinen durch den Alltag

Sandra SCHMIT Während der europäischen Mobilitätswoche wird auf nachhaltige Transportmittel gesetzt - auch im Großherzogtum. Eine Möglichkeit zur Fortbewegung sind da die eigenen zwei Füße.

Ob mit dem eigenen Auto, per Bus oder mit dem Fahrrad – es gibt viele Arten, um im Großherzogtum von A nach B zu gelangen. Ein Fortbewegungsmittel wird dabei allerdings oft vergessen: Die Beine. Darauf, dass Menschen sich auch zu Fuß gut von einem Ort an den anderen begeben können, will die europäische Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September aufmerksam machen. Dabei handelt es sich um eine internationale Aufklärungskampagne, die seit 2002 von der Europäischen Kommission organisiert wird. Luxemburg nimmt seit 2005 daran teil.

Der Transport ist immer noch für den größten Teil des CO2-Ausstoßes verantwortlich.



In diesem Jahr steht die Woche unter dem Slogan "Marchons ensemble", wie am Montagmorgen während einer gemeinsamen Pressekonferenz des Verkéiersverbond, des Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol) und des Transportministeriums verkündet wurde. Das Motto ist nicht zufällig gewählt: „In unserer schnelllebigen Gesellschaft verbringen wir täglich viel Zeit im Sitzen. Wir stehen im Stau, sitzen im Büro am Schreibtisch, oder zu Hause vor dem Fernseher. Wir bewegen uns einfach nicht genug“, stellt Mobilitätsminister François Bausch fest. Wer sich statt auf zwei oder vier Rädern hingegen auf zwei Beinen fortbewege, tue seiner Gesundheit etwas Gutes.

Und nicht nur das: Es wird außerdem Geld gespart und etwas für die Umwelt getan. „Der Transport ist immer noch verantwortlich für den größten Teil des CO2-Ausstoßes“, stellt Mobilitätsminister François Bausch fest. Gerade deshalb müsste in diesem Bereich noch einiges unternommen werden.



33 Gemeinden aus Luxemburg dabei

Die Teilnahme an der Mobilitätswoche ist eine Möglichkeit dazu. Bisher haben sich für dieses Jahr 2.792 Gemeinden und Städte aus 54 Ländern für die europäische Mobilitätswoche angemeldet – 33 davon aus Luxemburg. Aber es sollen noch mehr werden: Denn noch bis zum 22. September können sich die Gemeinden auf der Website der Mobilitätswoche mit ihren Aktionen einschreiben: Die einen organisieren einfache Spaziergänge durch die Gemeinde, andere kurze, unter einem bestimmten Thema stehende Wanderungen und wieder andere organisieren Fahrradtouren. Zehn Gemeinden machen aber auch beim autofreien Tag am 22. September mit.

Während der Mobilitätswoche ist der öffentliche Transport in ganz Luxemburg kostenlos. So sollen die Bürger des Landes dann auch auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen, um sich zu den angebotenen Aktionen in ihren Gemeinden zu begeben. Ein Überblick zu den teilnehmenden Gemeinden und dem Angebot gibt es hier.

Auch Firmen, gemeinnützige Vereinigungen und Schulen können seit 2015 durch die sogenannten Mobilityactions an der Mobilitätswoche teilnehmen. Einschreiben können sich beispielsweise ein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter durch konkrete Maßnahmen dazu ermutigt werden, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Bisher machen 13 Betriebe, Vereine und Schulen aus Luxemburg mit, im vergangenen Jahr waren es nur vier. Mehr Informationen dazu und zur Anmeldung gibt es ebenfalls auf der Seite der Mobilitätswoche.